Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Daniela Hincapié: la artista más joven de la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín

26 de octubre de 2025
Ángel Castaño Guzmán

Periodista, Magíster en Estudios Literarios.

Con 24 años, Daniela es dibujante, muralista y tatuadora. 14 ilustraciones inspiradas en las expediciones de Mutis le abrieron las puertas del evento artístico más importante de los últimos años en Medellín....

Ángel Castaño Guzmán

