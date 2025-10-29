bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin De aliados a enemigos: Mendoza Leal acusa a Daniel Quintero de ser “la peor bestia” de la política

29 de octubre de 2025

2025-10-29 11:51:40

El abogado y productor audiovisual Daniel Mendoza Leal, quien hasta hace poco era cercano al exalcalde de Medellín Daniel Quintero, se fue lanza en ristre contra él acusándolo de ser un “corrupto ladrón” y de haber llegado a robar en Medellín. Mendoza relató que se evadió “despavorido” de una rumba en un hotel del Parque Lleras que le pareció un “convite del Cartel de Medellín”. Además, Mendoza confirmó que las cifras del escándalo conocido como “La Caja Menor”, que reportan gastos abusivos de $124 millones en restaurantes, eran reales. Finalmente, instó al presidente Petro a no entregar el legado progresista a Quintero, a quien considera una de las peores bestias de la política colombiana....