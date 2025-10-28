hace 11 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Don José María Acevedo (1919-2025): falleció el Fundador de Haceb y símbolo industrial de Antioquia

Recordamos a Don José María Acevedo, quien fue galardonado con el EL COLOMBIANO EJEMPLAR en el año 2021.

Su historia perdurará como una de las páginas más inspiradoras del empresariado colombiano, siendo un “símbolo de progreso y ética empresarial”.

Don José María Acevedo siempre recordó que el valor de la empresa radicaba en su gente. Una de sus frases célebres era: “La mejor utilidad que puedo obtener de la empresa es la felicidad y la amistad de todos ustedes”...