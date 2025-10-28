x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Multimedia
hace 11 horas
bookmark

Don José María Acevedo (1919-2025): falleció el Fundador de Haceb y símbolo industrial de Antioquia

hace 11 horas
El Colombiano

Recordamos a Don José María Acevedo, quien fue galardonado con el EL COLOMBIANO EJEMPLAR en el año 2021.

Su historia perdurará como una de las páginas más inspiradoras del empresariado colombiano, siendo un “símbolo de progreso y ética empresarial”.

Don José María Acevedo siempre recordó que el valor de la empresa radicaba en su gente. Una de sus frases célebres era: “La mejor utilidad que puedo obtener de la empresa es la felicidad y la amistad de todos ustedes”...

