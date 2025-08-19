hace 8 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin EE.UU. desplegó buques de guerra cerca de Venezuela: Maduro responde con 4.5 millones de milicianos

2025-08-19 11:47:38

Estados Unidos desplegó tres destructores navales hacia Venezuela en un operativo antidroga masivo. Los buques USS Gravely, Jason Dunham y Sampson, con 4,000 marineros a bordo, llegarán en 36 horas a las costas venezolanas. Como respuesta, Nicolás Maduro activa 4.5 millones de milicianos armados en todo el territorio nacional. La tensión escaló tras el aumento de la recompensa por Maduro a 50 millones de dólares por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Una crisis que pone en alerta al Caribe...