Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

hace 7 horas
bookmark

“El cambio tocó a toda la compañía”: Carlos Calleja habla del buen presente de Grupo Éxito

hace 7 horas
Diego Andrés Vargas Riaño

Editor de Economía. Ha trabajado en El Tiempo y Portafolio y cubierto temas macroeconómicos, empresariales y reformas. Premio Analdex 2020. Comunicador Social - Periodista de la Universidad Los Libertadores.

Luz María Sierra

Carlos Calleja, presidente de Grupo Éxito, habla del cambio cultural que ha venido implementando en la organización, su visión de cómo es hacer negocios en el país y destaca los resultados del primer semestre de 2025, el mejor de los últimos 10 años para la compañía, tras ganar $240.000 millones....

Diego Andrés Vargas Riaño
Diego Andrés Vargas Riaño

Economía

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

