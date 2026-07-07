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hace 2 horas
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El origen del rap montañero: Entrevista a profundidad con Rulaz Plazco

hace 2 horas
Sara Kapkin

Periodista. Magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha escrito en diferentes medios de comunicación colombianos como VICE, Pacifista, El Espectador y El Colombiano.

En este nuevo episodio de El Podcast de la revista Generación de El Colombiano, nos sumergimos en la historia viva del rap nacional junto a Rulaz Plazco, un pilar fundamental del movimiento. Desde sus inicios bailando breakdance en el barrio Manrique y sus ingeniosas producciones artesanales con casetes, hasta su llegada a Discos Fuentes y su legendaria colaboración en el himno “5-27” con La Etnnia....

Sara Kapkin
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