hace 34 minutos bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Antioquia quiere asumir 10 vías nacionales tras el fin de la concesión de Devimed

hace 34 minutos

2026-06-30 7:21:51

Juan Diego Ortiz Jiménez Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas. Seguir Periodista

Antes de dejar la Secretaría de Infraestructura, Luis Horacio Gallón revela los planes del departamento para quedarse con varias carreteras nacionales, acelerar la pavimentación de 1.400 kilómetros de vías y destrabar proyectos estratégicos como el Túnel del Toyo y la conexión La Ceja-La Pintada....