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La historia de Bartolo, el burro que le cambió el destino a Titiribí

hace 2 horas
El Colombiano

En este pueblo del Suroeste antioqueño pocas familias pueden decir que no le deben algo al burro Bartolo cuyo nombre terminó mencionado en una Ley aprobada por en Congreso. Su historia está ligada a la financiación de viviendas y de carreras profesionales, un “milagro” impulsado por su dueño, Paco....

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