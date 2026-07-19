hace 16 minutos bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin “El Toyo es el símbolo de resistencia de los antioqueños”, dice el gobernador Rendón sobre la reunión con Abelardo este 20 de julio

hace 16 minutos

2026-07-19 8:4:10

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reveló detalles de cómo se concretó la visita del presidente electo, Abelardo de la Espriella, a la celebración del 20 de julio en Medellín y al túnel de El Toyo. También explicó los cinco requerimientos que le presentará en la reunión de empalme regional que sostendrán el martes 21 de julio....