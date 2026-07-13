hace 2 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Vic Deal abre un nuevo camino con La Senda de Hakim, Vol.1

hace 2 horas

2026-07-13 14:50:24

Ángel Castaño Guzmán Periodista, Magíster en Estudios Literarios.

Sara Kapkin Periodista. Magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha escrito en diferentes medios de comunicación colombianos como VICE, Pacifista, El Espectador y El Colombiano.

El rapero antioqueño publicó La Senda de Hakim, Vol. 1 un EP en el que explora una faceta mucho más íntima. El trabajo cuenta con colaboraciones de N. Hardem y Denzel L. Jackson....