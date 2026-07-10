hace 2 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin #TodosPorVenezuela: Así van las campañas a favor del vecino país

hace 2 horas

2026-07-10 9:22:44

La Cruz Roja y el Banco de Alimentos están recibiendo las donaciones para atender a las víctimas de los terremotos en Venezuela. Aunque se ha recogido más de 500 toneladas de ayuda, se requieren más donaciones....