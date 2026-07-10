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hace 2 horas
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#TodosPorVenezuela: Así van las campañas a favor del vecino país

hace 2 horas
Luz María Sierra

La Cruz Roja y el Banco de Alimentos están recibiendo las donaciones para atender a las víctimas de los terremotos en Venezuela. Aunque se ha recogido más de 500 toneladas de ayuda, se requieren más donaciones....

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

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