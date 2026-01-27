x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Multimedia
hace 4 horas
bookmark

Elecciones 2026 EN VIVO | Entrevista a Juan Manuel Galán

hace 4 horas
El Colombiano

El candidato presidencial del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, visita Medellín para hablar de sus propuestas y de la Gran Consulta de marzo, de la que hace parte.

EL COLOMBIANO y Teleantioquia se unen en estas elecciones para traer a los protagonistas de las elecciones y la mejor información....

El Colombiano
El Colombiano

Todos los videos

Ver más