Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

Multimedia
hace 2 horas
Los 5 totes electorales

hace 2 horas
Luz María Sierra
Daniel Rivera Marín

Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

Los 5 Totes Electorales analizan los hitos de la jornada en la que Paloma Valencia arrasó con más de 3 millones de votos y el 90% del apoyo en Antioquia, mientras Juan Daniel Oviedo fue la sorpresa con un millón de sufragios, perfilándose como su fórmula vicepresidencial.

El otro tote destacado es la sonora derrota de Roy Barreras y Daniel Quintero, que no lograron superar los 200 mil votos cada uno. En el Congreso, el Pacto Histórico y el Centro Democrático ganaron más curules. ...

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

Daniel Rivera Marín
Daniel Rivera Marín

Editor General

