hace 2 horas

2026-03-08 22:19:12

Daniel Rivera Marín Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

Los 5 Totes Electorales analizan los hitos de la jornada en la que Paloma Valencia arrasó con más de 3 millones de votos y el 90% del apoyo en Antioquia, mientras Juan Daniel Oviedo fue la sorpresa con un millón de sufragios, perfilándose como su fórmula vicepresidencial.

El otro tote destacado es la sonora derrota de Roy Barreras y Daniel Quintero, que no lograron superar los 200 mil votos cada uno. En el Congreso, el Pacto Histórico y el Centro Democrático ganaron más curules. ...