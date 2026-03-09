hace 1 hora bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin ¿Qué implica el triunfo de Paloma?

Las elecciones del 8 de marzo dejaron un hecho político difícil de ignorar: la gran ganadora fue la Gran Consulta por Colombia y, en particular, Paloma Valencia. Su triunfo no solo le da un impulso clave para entrar en la lista corta de finalistas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, sino que también reconfigura el mapa electoral al convertirla en una contendora de peso para disputarle los votos de la derecha a Abelardo de la Espriella....