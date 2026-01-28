hace 4 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Emergencia en Medellín: fuerte tormenta inundó las vías y colapsó la movilidad en la ciudad

hace 4 horas

2026-01-28 17:44:56

Un fuerte aguacero con granizo y tormenta eléctrica sacudió a Medellín y el Valle de Aburrá este miércoles, provocando el colapso de vías principales como la Avenida Regional y Las Vegas. El sistema Siata registró vientos extremos y precipitaciones que inundaron locales comerciales en el sector de Monterrey y causaron la caída de árboles en varios puntos de la ciudad. ...