x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Multimedia
hace 4 horas
bookmark

Emergencia en Medellín: fuerte tormenta inundó las vías y colapsó la movilidad en la ciudad

hace 4 horas
El Colombiano

Un fuerte aguacero con granizo y tormenta eléctrica sacudió a Medellín y el Valle de Aburrá este miércoles, provocando el colapso de vías principales como la Avenida Regional y Las Vegas. El sistema Siata registró vientos extremos y precipitaciones que inundaron locales comerciales en el sector de Monterrey y causaron la caída de árboles en varios puntos de la ciudad. ...

El Colombiano
El Colombiano

Todos los videos

Ver más