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La telenovela de Verónica Alcocer y Eva Ferrer

hace 2 horas
Juan Diego Ortiz Jiménez

Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas.

Daniel Rivera Marín

Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

Klarem Valoyes Gutiérrez

Periodista y magíster en Periodismo de la Universidad del Rosario.

Nicolás Rivera Guevara

Periodista y politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá. Máster en audio digital y pódcast del Centro de Estudios Superiores Barreira en España. He desempeñado distintos roles en Colmundo Radio, El Tiempo y Noticias RCN. En EL COLOMBIANO cubrí al presidente Gustavo Petro y actualmente soy el editor de Actualidad que abarca temas políticos, judiciales, de salud e internacionales. Cocinero aficionado, melómano y cinéfilo.

¡Bienvenidos a Mesa Central, la mesa más apretada y picante de YouTube! Esta semana la política colombiana se convirtió en una auténtica telenovela de alto voltaje y nos sentamos a desmenuzar, los tres escándalos de la semana. Arrancamos con la bomba del momento: las explosivas declaraciones de la española Eva Ferrer contra Verónica Alcocer. Destapamos el detrás de cámaras de este agarrón de expilares del poder entre acusaciones de maletas con droga, chantajes, “bandolas” y gastos millonarios. ¿Qué pasaba realmente en el círculo más íntimo de la Casa de Nariño?. En el segundo bloque, nos metemos de lleno en las explosivas revelaciones de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay. Analizamos sus señalamientos sobre las infiltraciones en el esquema de seguridad, el papel de las disidencias y la grave hipótesis de que las órdenes para ejecutar el magnicidio hayan salido desde los propios pasillos del Congreso. Para cerrar, le ponemos la lupa a la andanada de decretos del gobierno...

Juan Diego Ortiz Jiménez
Juan Diego Ortiz Jiménez

Metro

Daniel Rivera Marín
Daniel Rivera Marín

Editor General

Klarem Valoyes Gutiérrez
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Nicolás Rivera Guevara
Nicolás Rivera Guevara

Editor de Actualidad

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