Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close
Multimedia
bookmark

Juana Acosta y Manolo Cardona hablan de la segunda temporada de Medusa y su amistad

hace 1 hora
Claudia Arango Holguín

Periodista de la Universidad de Antioquia, especialista en periodismo digital en la UPB con 32 años de experiencia. Locutora y programadora de RCN Radio, reportera en Hora 13 Noticias y periodista en EL COLOMBIANO desde su página web hasta la sección de Tendencias de la que actualmente soy editora.

Se estrenó la segunda entrega de esta serie que alcanzó relevancia internacional en la primera temporada. EL COLOMBIANO habló con sus protagonistas de la trama de esta segunda entrega y la amistad que los une desde la adolescencia....

Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

Más videos en YouTube

Todos los videos

Ver más