Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close
Multimedia
bookmark

Grupo Suramerica celebra 50 años y asegura su relevo generacional

hace 2 horas
Claudia Arango Holguín

Periodista de la Universidad de Antioquia, especialista en periodismo digital en la UPB con 32 años de experiencia. Locutora y programadora de RCN Radio, reportera en Hora 13 Noticias y periodista en EL COLOMBIANO desde su página web hasta la sección de Tendencias de la que actualmente soy editora.

La agrupación, nacida en los pasillos de la Universidad de Antioquia en 1976, celebra cinco décadas haciendo música por puro amor al arte y recuerdan a quienes han enriquecido su repertorio en todos estos años...

Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

Más videos en YouTube

Todos los videos

Ver más