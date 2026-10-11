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Mariana Isaza, de la Comuna 13 a los escenarios de Madrid

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Ángel Castaño Guzmán

Periodista, Magíster en Estudios Literarios.

Sara Kapkin

Periodista. Magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha escrito en diferentes medios de comunicación colombianos como VICE, Pacifista, El Espectador y El Colombiano.

Formada en la Red de Escuelas de Músicas de Medellín y en Eafit, Mariana Isaza protagoniza en España montajes escénicos de zarzuela....

Ángel Castaño Guzmán
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