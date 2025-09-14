hace 5 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Intervinieron 75 puntos críticos ocupados por habitantes de calle en Medellín

2025-09-14 10:21:42

La Alcaldía de Medellín informó avances del proceso de recuperación de varios puntos críticos de la ciudad, donde autoridades han identificado cambuches, basuras y asentamientos de habitantes de calle. A través de la Secretaría de Inclusión Social y Familia, en articulación con las secretarías de Seguridad y Convivencia, Salud y Emvarias, la alcaldía ha intervenido 75 lugares en diferentes comunas y corregimientos....