hace 2 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin “James llegó sin ritmo”: El Bendito Fajardo analiza los amistosos de Colombia ante Francia y Croacia de cara al Mundial 2026

hace 2 horas

2026-03-30 17:56:27

En este episodio de Línea de Gol de El Colombiano, el mundialista Luis Alfonso “El Bendito” Fajardo repasa su carrera: el origen de su apodo, la Copa Libertadores del 89 con Nacional, el histórico gol ante Alemania en Italia 90 y las anécdotas junto a Maturana, el Pibe y Freddy Rincón. Además, analiza con franqueza el presente de la Selección Colombia tras los amistosos ante Francia y Croacia, y advierte sobre lo que debe mejorar el equipo de cara al Mundial 2026....