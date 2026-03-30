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“James llegó sin ritmo”: El Bendito Fajardo analiza los amistosos de Colombia ante Francia y Croacia de cara al Mundial 2026

hace 2 horas
El Colombiano

En este episodio de Línea de Gol de El Colombiano, el mundialista Luis Alfonso “El Bendito” Fajardo repasa su carrera: el origen de su apodo, la Copa Libertadores del 89 con Nacional, el histórico gol ante Alemania en Italia 90 y las anécdotas junto a Maturana, el Pibe y Freddy Rincón. Además, analiza con franqueza el presente de la Selección Colombia tras los amistosos ante Francia y Croacia, y advierte sobre lo que debe mejorar el equipo de cara al Mundial 2026....

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