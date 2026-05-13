hace 3 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Rescatan ave de inusual presencia en el Valle de Aburrá

hace 3 horas

2026-05-13 17:12:21

El Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de fauna silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá recibió un ejemplar juvenil de chavarrí, una especie de ave cuya presencia en esta región resulta inusual, ya que su distribución natural corresponde principalmente a tierras bajas pantanosas del norte de Colombia y Venezuela....