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hace 3 horas
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Rescatan ave de inusual presencia en el Valle de Aburrá

hace 3 horas
El Colombiano

El Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de fauna silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá recibió un ejemplar juvenil de chavarrí, una especie de ave cuya presencia en esta región resulta inusual, ya que su distribución natural corresponde principalmente a tierras bajas pantanosas del norte de Colombia y Venezuela....

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