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Indignación en Rionegro tras disparo policial que mató al perro Tigre en el barrio La Convención

hace 2 horas
El Colombiano

Un perro llamado Tigre murió en Rionegro, Antioquia, durante un operativo policial en el barrio La Convención en el que se intentaba capturar a un habitante de calle que amenazaba transeúntes con un machete. El hecho desató un plantón nocturno de vecinos indignados y llevó a la Policía de Antioquia a abrir una investigación disciplinaria para determinar si el uso de la fuerza fue proporcional....

El Colombiano
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