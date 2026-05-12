hace 3 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Gisela Zivic: Historia de Prolírica y el auge de la ópera en Medellín

hace 3 horas

2026-05-12 8:48:8

Ángel Castaño Guzmán Periodista, Magíster en Estudios Literarios.

Sara Kapkin Periodista. Magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha escrito en diferentes medios de comunicación colombianos como VICE, Pacifista, El Espectador y El Colombiano.

En esta entrevista, Gisela Zivic comparte la trayectoria de Prolírica de Antioquia, desde sus inicios en los años noventa hasta su consolidación como referente cultural en Medellín. Explica cómo la ópera y la zarzuela rompen el estigma de ser artes elitistas, destacando el papel del talento juvenil, los desafíos de producción y financiamiento, y la pasión que une a cientos de artistas. Además, recomienda fragmentos esenciales para nuevos públicos y anuncia los próximos estrenos en el Teatro Metropolitano....