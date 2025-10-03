bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin La Estrategia de Petro para el “estallido 2.0”

03 de octubre de 2025

2025-10-03 18:7:28

Daniel Rivera Marín Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

En esta nueva emisión de Mesa Central, dirigida por Luz María Sierra, analizamos tres temas clave de la semana. Primero, la controversia por la cancelación de visas a delegados del gobierno Petro, un hecho que golpea la imagen internacional del presidente y que abre dudas sobre las relaciones diplomáticas de Colombia con Estados Unidos. Luego, discutimos el papel del exalcalde Daniel Quintero en la consulta de la izquierda, sus cuestionadas alianzas políticas y los procesos judiciales que enfrenta. Finalmente, revisamos las cifras de desempleo en Colombia, que aunque marcan una reducción histórica, esconden problemas de desaliento laboral, alta informalidad y la influencia de economías ilícitas. ...