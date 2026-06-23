hace 3 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin La historia de la Diabla, la narco del clan del golfo, se convirtió en una novela

hace 3 horas

2026-06-23 17:35:35

Daniel Rivera Marín Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

En esta entrevista se explora la historia detrás de “La Diabla del Clan”, una novela basada en hechos reales que retrata la violencia en Colombia a través de la vida de una mujer marcada por el conflicto. El autor explica su proceso de investigación, la relación entre periodismo y ficción, y cómo el narcotráfico y las estructuras criminales influyen en las historias del país....