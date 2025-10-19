x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Multimedia
“La muerte tiene que ser otra cosa distinta a lo que nos enseñaron.”: Juan Rodrigo Moreno

19 de octubre de 2025
Luz María Sierra

En esta edición de Charlas de domingo, la directora de El Colombiano, Luz María Sierra, conversa con el médico intensivista Juan Rodrigo Moreno Restrepo, autor del libro Somos polvo de estrellas: la muerte es una ilusión.

Con más de 17 años en unidades de cuidados intensivos, Moreno ha acompañado de cerca a quienes enfrentan el final de la vida. En esta charla profunda y reveladora, habla de lo que ha aprendido de la muerte, de las experiencias cercanas a ella y de cómo la ciencia y la espiritualidad empiezan a encontrarse en ese límite entre la vida y lo que sigue.

Una conversación que invita a perderle el miedo a la muerte... y a mirar la existencia con otros ojos...

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

