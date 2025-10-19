bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin “La muerte tiene que ser otra cosa distinta a lo que nos enseñaron.”: Juan Rodrigo Moreno

19 de octubre de 2025

2025-10-19 12:56:46

En esta edición de Charlas de domingo, la directora de El Colombiano, Luz María Sierra, conversa con el médico intensivista Juan Rodrigo Moreno Restrepo, autor del libro Somos polvo de estrellas: la muerte es una ilusión.

Con más de 17 años en unidades de cuidados intensivos, Moreno ha acompañado de cerca a quienes enfrentan el final de la vida. En esta charla profunda y reveladora, habla de lo que ha aprendido de la muerte, de las experiencias cercanas a ella y de cómo la ciencia y la espiritualidad empiezan a encontrarse en ese límite entre la vida y lo que sigue.

Una conversación que invita a perderle el miedo a la muerte... y a mirar la existencia con otros ojos...