x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Multimedia
bookmark

Las cuatro embarradas de Petro esta semana

19 de septiembre de 2025
El Colombiano

En esta emisión de Mesa Central, exploramos tres temas cruciales de la política colombiana. Analizamos la polémica decisión de la JEP al no privar la libertad de los exjefes de las Farc, contrastando con el caso de los militares del Batallón La Popa. Luego, revisamos el bloqueo a la fusión de partidos del Pacto Histórico y el rol problemático de Daniel Quintero en la izquierda. Finalmente, abordamos la descertificación simbólica de Colombia por EE. UU., criticando el manejo del presidente Petro y el fracaso de la Paz Total, lo que evidencia tensiones geopolíticas....

El Colombiano
El Colombiano

Todos los videos

Ver más