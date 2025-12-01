hace 6 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin “Los jugadores no te perdonan la cobardía, huelen la sangre”: Wilmar Roldán

El árbitro Wilmar Roldán, en entrevista con EL COLOMBIANO, habla del libro Silbato de Oro, en el que se estrena como narrador. Un testimonio apasionante que da cuenta de cómo forjó la carrera....