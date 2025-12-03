x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Multimedia
bookmark

Los Sedosos del Ritmo, el dueto que hace boleros con letras de reguetón

03 de diciembre de 2025
Juan Pablo Estrada Ramírez

Enamorado de capturar y conocer nuevas historias con una cámara. Apasionado por el deporte. Comunicador social y periodista de la UPB.

Ángel Castaño Guzmán

Periodista, Magíster en Estudios Literarios.

Sara Kapkin

Periodista. Magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha escrito en diferentes medios de comunicación colombianos como VICE, Pacifista, El Espectador y El Colombiano.

Un teatrero y un músico crearon el boletón, un género que fusiona el pasado de bolero con el presente del reguetón. Hablamos con ellos....

Juan Pablo Estrada Ramírez
Juan Pablo Estrada Ramírez
Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

Tendencias

Sara Kapkin
Sara Kapkin

Tendencias

Todos los videos

Ver más