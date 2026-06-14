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hace 1 hora
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Luis7Lunes: rapero a tiempo completo

hace 1 hora
Sara Kapkin

Periodista. Magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha escrito en diferentes medios de comunicación colombianos como VICE, Pacifista, El Espectador y El Colombiano.

Luis7Lunes está dedicado al rap a tiempo completo y se nota; ha sacado cuatro discos en dos años –dos con su sello, Afterclass, La Ausencia del Descanso (2025) y Suerte (2026) y dos en colaboración, Miedo (2025) con Ignorancia Sofisticada y V Sabor (2026), con Kid Sánchez–, pero se nota sobre todo en la forma de rapear, en el ímpetu....

Sara Kapkin
Sara Kapkin

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