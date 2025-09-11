hace 6 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Maduro lanza operación militar de “resistencia” ante presencia de EE. UU. en el Caribe

2025-09-11 16:22:15

Venezuela ha activado una operación militar de “resistencia” en el Caribe, intensificando la tensión con Estados Unidos. En este video, exploramos los motivos detrás de la decisión de Nicolás Maduro, la respuesta de Donald Trump, y el despliegue de tropas que tiene a la región en alerta....