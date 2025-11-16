x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Multimedia
hace 7 horas
bookmark

Carriel antioqueño recibió denominación de origen de la SIC

hace 7 horas
Jeann Carlos Rodríguez Caro

La Asociación de Fabricantes del Tradicional Carriel Antioqueño recibió de la Superintendencia de Industria y Comercio la facultad para utilizar la Denominación de Origen con el carriel antioqueño, uno de los símbolos de la arriería y la antioqueñidad. La medida fue formalizada mediante la Resolución 72998 del 18 de septiembre y comunicada el 7 de noviembre de 2025....

Jeann Carlos Rodríguez Caro
Jeann Carlos Rodríguez Caro

Todos los videos

Ver más