Carriel antioqueño recibió denominación de origen de la SIC

hace 7 horas

2025-11-16 8:54:57

La Asociación de Fabricantes del Tradicional Carriel Antioqueño recibió de la Superintendencia de Industria y Comercio la facultad para utilizar la Denominación de Origen con el carriel antioqueño, uno de los símbolos de la arriería y la antioqueñidad. La medida fue formalizada mediante la Resolución 72998 del 18 de septiembre y comunicada el 7 de noviembre de 2025....