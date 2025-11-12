bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Conductor murió linchado por más de 200 motociclistas en Bogotá

12 de noviembre de 2025

2025-11-12 11:32:5

Una auténtica cacería fue lo que se vivió en la madrugada de este miércoles en las calles del barrio Castilla, en la localidad de Kennedy, suroccidente de Bogotá....