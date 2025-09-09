bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Maduro volverá a decretar que la Navidad empiece el 1 de octubre en Venezuela

09 de septiembre de 2025

2025-09-09 10:50:30

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el lunes adelantará por decreto el inicio de la Navidad para el 1 de octubre, en momentos en que su gobierno acusa a Estados Unidos de “amenazar” al país con buques de guerra desplegados en aguas del mar Caribe....