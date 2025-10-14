bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin María Corina Machado anticipa caída de Maduro

14 de octubre de 2025

2025-10-14 17:45:45

La líder opositora venezolana y nobel de la Paz María Corina Machado ofreció el lunes garantías para que el presidente Nicolás Maduro deje el poder, pero anticipó su caída con o sin negociación en medio de presiones militares de Estados Unidos....