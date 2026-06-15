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“Me acosté inquieto ese día”: registrador cuando Petro no reconoció primera vuelta

hace 1 hora
Luz María Sierra

En entrevista con la directora de EL COLOMBIANO, Luz María Sierra, el registrador Hernán Penagos habló sobre las elecciones presidenciales de primera y segunda vuelta y de las denuncias infundadas del petrismo sobre fraude electoral....

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

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