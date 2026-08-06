bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin ¿Sabes cómo fue el primer Desfile de Silleteros de la historia?

06 de agosto de 2026

2026-08-06 18:45:5

¿Sabías que el primer Desfile de Silleteros no fue el evento principal de la Feria?. Entramos al archivo histórico de El Colombiano para abrir el periódico que contó, hace casi 70 años, cómo nació una tradición que hoy emociona al mundo entero. No había tantas flores como ahora, pocos silleteros... y nadie imaginaba que ese desfile se convertiría en el símbolo más grande de Antioquia. Así comenzó una historia que cambió para siempre la Feria de las Flores. Este es un homenaje a nuestros silleteros. ...