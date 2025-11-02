x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Medellín 350 años: ¿Qué piensan los jóvenes del futuro de la ciudad?

02 de noviembre de 2025
Luz María Sierra

En el marco del 350 aniversario de Medellín, tres jóvenes ofrecen una visión optimista y transformadora del futuro de la ciudad. Destacan la potencia de las nuevas generaciones para construir colectivamente, superar estigmas y enfocarse en el talento, la innovación y el cuidado. Abogan por una Medellín con menos brechas sociales, más oportunidades educativas y laborales, y una mayor conciencia ambiental, promoviendo la sostenibilidad y el respeto por el entorno. Resaltan el auge de colectivos juveniles que, desde los barrios, impulsan iniciativas artísticas, deportivas y ambientales, transformando la narrativa de la ciudad de “combos” a “clubes juveniles” y buscando erradicar la violencia y la agresividad heredadas del narcotráfico....

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

