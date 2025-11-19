x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Multimedia
bookmark

Medellín entra en meditación el 30 de noviembre

19 de noviembre de 2025
Luz María Sierra

Este 30 de noviembre Medellín busca ser la capital del bienestar con Med, un evento que reunirá 13 mil personas en torno a la meditación y salud mental....

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

