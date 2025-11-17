bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Trump dice que “podrían tener algunas discusiones” con Maduro

17 de noviembre de 2025

2025-11-17 14:23:18

El presidente estadounidense Donald Trump aludió a la posibilidad de entablar conversaciones con el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de su despliegue militar en el Caribe y el Pacífico que incluye al portaviones USS Gerald Ford....