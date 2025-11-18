bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Verónica Alcocer: ¿cómo paga su lujoso estilo de vida en Europa?

La Primera Dama, Verónica Alcocer, se refugia en Estocolmo viviendo una vida de lujo con millonarios y celebridades. Esta situación estalla mientras Colombia firma la polémica compra de 17 aviones Gripen de la empresa sueca Saab, un acuerdo valorado en $16,5 billones. Alcocer enfrenta sanciones de EE. UU. (Lista Clinton) y una investigación por presunto fraude y lavado de dinero en Colombia. El presidente Petro defiende la transparencia del negocio y niega que su esposa use fondos públicos....