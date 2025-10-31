x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

Pico y Placa Medellín

domingo

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

“No me pienso desprender del petrismo”: Roy Barreras

31 de octubre de 2025
Luz María Sierra

El exsenador y embajador de Colombia en Reino Unido visitó Antioquia pocos días después de lanzarse oficialmente a la Presidencia. Está convencido de que puede ganarle a Iván Cepeda en la consulta en marzo y llegar a la Casa de Nariño con sectores de izquierda y centro....

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

