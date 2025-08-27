hace 8 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Pacífico Maravilla, un viaje por la región en la voz de Nidia Góngora

hace 8 horas

2025-08-27 14:56:51

Ángel Castaño Guzmán Periodista, Magíster en Estudios Literarios.

Sara Kapkin Periodista. Magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha escrito en diferentes medios de comunicación colombianos como VICE, Pacifista, El Espectador y El Colombiano.

En los últimos años, Nidia Góngora vivió algunos de los episodios más difíciles de su vida. Hubo pérdidas, duelos y música, porque, al final, todo ese dolor le dio vida a las canciones que componen su primer disco como solista, Pacífico Maravilla....