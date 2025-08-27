x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

Pico y Placa Medellín

domingo

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

Multimedia
hace 8 horas
Pacífico Maravilla, un viaje por la región en la voz de Nidia Góngora

hace 8 horas
Ángel Castaño Guzmán

Periodista, Magíster en Estudios Literarios.

Sara Kapkin

Periodista. Magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha escrito en diferentes medios de comunicación colombianos como VICE, Pacifista, El Espectador y El Colombiano.

En los últimos años, Nidia Góngora vivió algunos de los episodios más difíciles de su vida. Hubo pérdidas, duelos y música, porque, al final, todo ese dolor le dio vida a las canciones que componen su primer disco como solista, Pacífico Maravilla....

Ángel Castaño Guzmán

Tendencias

Sara Kapkin

Tendencias

