Segunda muerte durante represión policial en Mineápolis aumenta la presión sobre Trump

2026-01-26 19:47:54

El gobierno de Donald Trump enfrenta este domingo la creciente presión en contra de su ofensiva antiinmigración en Mineápolis, después de que segundos agentes federales abatieran a un ciudadano estadounidense en la ciudad y de imágenes que parecían contradecir la versión oficial de lo ocurrido. ...