hace 2 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin La tapa: apareció un cartel de diplomas en el Gobierno Petro

hace 2 horas

2026-01-23 18:29:40

Juan Diego Ortiz Jiménez Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas. Seguir Periodista

Daniel Rivera Marín Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

En esta nueva emisión de Mesa Central analizamos tres temas importantes de la semana; el escándalo de diplomas falsos que sacude Casa de Nariño y amenaza a Benedetti; la crisis de salud que tiene hospitales colapsados mientras el ministro Jaramillo se burla de médicos y pacientes; y las 52 imputaciones del cartel de la corrupción de Daniel Quintero en Medellín....