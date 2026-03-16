Lecheros independientes alertan que están perdiendo $76 por cada litro producido

Los lecheros independientes en Colombia están preocupados por la rentabilidad del negocio. La inconformidad obedece a que el precio de un litro de leche solo subió 1,3% para el periodo 2026–2027. Consideran que ese ajuste es insuficiente frente al encarecimiento de los costos para producir el tradicional alimento de la canasta familiar.
Así se lee en un comunicado publicado este lunes 16 de marzo por la Asociación Nacional de Productores de Leche (Analac). El gremio explicó que el desajuste se debe a que varios de los componentes que influyen en la actividad han tenido aumentos mucho más altos. Entre ellos están los gastos laborales, el transporte, los combustibles, la energía y los insumos agropecuarios necesarios para mantener la producción.