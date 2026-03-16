Lecheros independientes alertan que están perdiendo $76 por cada litro producido

Los lecheros independientes en Colombia están preocupados por la rentabilidad del negocio. La inconformidad obedece a que el precio de un litro de leche solo subió 1,3% para el periodo 2026–2027. Consideran que ese ajuste es insuficiente frente al encarecimiento de los costos para producir el tradicional alimento de la canasta familiar. Así se lee en un comunicado publicado este lunes 16 de marzo por la Asociación Nacional de Productores de Leche (Analac). El gremio explicó que el desajuste se debe a que varios de los componentes que influyen en la actividad han tenido aumentos mucho más altos. Entre ellos están los gastos laborales, el transporte, los combustibles, la energía y los insumos agropecuarios necesarios para mantener la producción.

En particular, el salario mínimo registró un aumento de 23,7%, mientras que la inflación anual se ubicó en 5,1%, dos variables que presionan directamente las finanzas de las fincas lecheras.

¿El indicador oficial refleja los costos reales del sector?

El cálculo del ajuste del precio también toma como referencia el comportamiento del Índice de Precios del Productor (IPP). Sin embargo, el sector advierte que este indicador no refleja de forma adecuada la estructura de costos de la lechería. Aunque el IPP nacional mostró una variación negativa cercana a –2,6% durante 2025, los productores señalan que varios gastos determinantes de la actividad, como el salario mínimo, el transporte rural o los insumos agropecuarios, continúan aumentando. Estas diferencias fueron analizadas en el Consejo Nacional Lácteo, instancia que revisa la evolución del sector. No obstante, según los productores, el Ministerio de Agricultura adoptó una decisión distinta a la recomendación planteada por ese organismo. Entérese: Cuando comprar la leche en Medellín era una tertulia matutina El sistema oficial de pago por litro de leche incluye incentivos adicionales relacionados con la calidad del producto, su composición, las condiciones sanitarias y los costos de transporte. Aun así, el gremio sostiene que el precio base continúa creciendo por debajo del ritmo de los costos del campo.

¿Cuánto pierde un productor por cada litro?

Las cifras permiten dimensionar el impacto económico de esta diferencia. Si se toma como referencia un precio promedio cercano a $2.000 por litro, el incremento de 1,3% equivale aproximadamente a $26 adicionales. No obstante, para compensar la inflación anual de 5,1%, el precio debería haber aumentado cerca de $102 por litro. Esto implica que, en términos reales, el productor estaría dejando de recibir alrededor de $76 por cada litro de leche.

El efecto se vuelve más evidente al analizar la producción diaria de una finca. En un predio que genere 1.000 litros al día, esa brecha representa cerca de $76.000 diarios, lo que al final del año puede sumar unos $27 millones. “Hoy el productor enfrenta una realidad evidente: producir leche es cada vez más costoso, pero el precio que recibe prácticamente no cambia. Cuando el ingreso crece apenas 1,3% mientras los costos del campo aumentan entre 5% y 23%, la sostenibilidad de la actividad se pone en riesgo”, afirmó Corina Zambrano, presidenta ejecutiva de Analac.

¿Qué efectos podría tener para el sector lechero?

Los productores advierten que si esta tendencia continúa podrían generarse consecuencias relevantes para la actividad lechera en el país. Entre las principales preocupaciones está el deterioro de la rentabilidad de las fincas, lo que podría reducir las inversiones en productividad y en mejoras de calidad. También existe el riesgo de que productores pequeños, medianos e incluso grandes abandonen la actividad ante la presión de los costos. Otra consecuencia posible sería un mayor desequilibrio en el abastecimiento nacional de leche, lo que abriría la puerta a un aumento de las importaciones y pondría presión sobre la soberanía alimentaria.

La producción de leche genera cerca de 700.000 empleos directos en Colombia y es clave para el abastecimiento alimentario. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ