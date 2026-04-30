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SIC multó Movistar con $4.679 millones por “poner trabas” a usuarios para cambiar de operador con el mismo número

La SIC determinó que la compañía incumplió reglas clave de portabilidad numérica, afectando la libre elección de los usuarios.

  • La SIC sancionó a Movistar por incumplimientos en el proceso de portabilidad numérica. FOTO: CREADA CON IA
    La SIC sancionó a Movistar por incumplimientos en el proceso de portabilidad numérica. FOTO: CREADA CON IA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 3 horas
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La Superintendencia de Industria y Comercio volvió a caerle fuerte a los operadores de telecomunicaciones. Esta vez sancionó a Movistar con una multa de $4.679 millones por obstaculizar la portabilidad numérica y afectar el derecho de los usuarios a cambiar de operador.

La decisión, contenida en la Resolución 26355 de 2026, concluyó que la compañía incumplió obligaciones clave del proceso. Según la entidad, “no entregó de manera oportuna, o en algunos casos no entregó, los NIP de confirmación”, código indispensable para que el usuario pueda trasladar su línea.

A esto se suma que “realizó actividades de recuperación durante el proceso de portación”, enviando ofertas comerciales incluso antes de completar el trámite.

La SIC fue clara en que estas prácticas afectan la libre elección del usuario. El NIP, recordó, es la llave que permite avanzar en el proceso entre operadores y debe entregarse en tiempos específicos para garantizar que el cambio se haga sin trabas.

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Las fallas que llevaron a la sanción a Movistar

La actuación administrativa se originó por denuncias de otros actores del sector, que alertaron sobre irregularidades en el rol de Movistar como operador donante. La investigación encontró dos puntos críticos, el primero con relación a retrasos o ausencia en la entrega del NIP y el segundo, intervenciones comerciales durante el proceso de portabilidad.

Para la entidad, estas conductas “constituyen incumplimientos de las obligaciones regulatorias” y afectan directamente el funcionamiento del sistema de portabilidad numérica.

Además, la Superintendencia indicó que durante el proceso impartió órdenes para corregir estas prácticas, pero la empresa no presentó soportes suficientes de cumplimiento.

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También hay investigación contra Claro

Cabe recordar que, a mediados de abril, la SIC también “inició una investigación formal” contra Claro (Comcel S.A.) por presuntas irregularidades en la venta de productos tecnológicos y en la oferta de sistemas de financiación en su canal digital.

Según el ente de control, la decisión se tomó tras revisar contratos, piezas publicitarias y la página web del operador. Como resultado, se formuló pliego de cargos por posibles fallas como “información engañosa”, falta de claridad en el precio total, “presunto condicionamiento del derecho de retracto” y posibles cobros de intereses por encima de los límites legales.

La Superintendencia aclaró que esta etapa no implica una sanción, sino el inicio de un proceso en el que se garantizará el derecho de defensa de la compañía.

Contra la sanción a Movistar cabe precisar que aún proceden recursos de reposición y apelación. Mientras tanto, el regulador mantiene la vigilancia sobre un sector que sigue acumulando reclamos por prácticas que afectan a los consumidores.

Conozca también: SIC investiga alza de precios en telecomunicaciones y solicita información a operadores móviles

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