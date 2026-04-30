SIC multó Movistar con $4.679 millones por “poner trabas” a usuarios para cambiar de operador con el mismo número

La Superintendencia de Industria y Comercio volvió a caerle fuerte a los operadores de telecomunicaciones. Esta vez sancionó a Movistar con una multa de $4.679 millones por obstaculizar la portabilidad numérica y afectar el derecho de los usuarios a cambiar de operador. La decisión, contenida en la Resolución 26355 de 2026, concluyó que la compañía incumplió obligaciones clave del proceso. Según la entidad, “no entregó de manera oportuna, o en algunos casos no entregó, los NIP de confirmación”, código indispensable para que el usuario pueda trasladar su línea. A esto se suma que “realizó actividades de recuperación durante el proceso de portación”, enviando ofertas comerciales incluso antes de completar el trámite.

La SIC fue clara en que estas prácticas afectan la libre elección del usuario. El NIP, recordó, es la llave que permite avanzar en el proceso entre operadores y debe entregarse en tiempos específicos para garantizar que el cambio se haga sin trabas. Le puede interesar: Ofensiva de la SIC tras regreso de Cielo Rusinque: cuatro empresas están bajo la lupa

Las fallas que llevaron a la sanción a Movistar

La actuación administrativa se originó por denuncias de otros actores del sector, que alertaron sobre irregularidades en el rol de Movistar como operador donante. La investigación encontró dos puntos críticos, el primero con relación a retrasos o ausencia en la entrega del NIP y el segundo, intervenciones comerciales durante el proceso de portabilidad. Para la entidad, estas conductas “constituyen incumplimientos de las obligaciones regulatorias” y afectan directamente el funcionamiento del sistema de portabilidad numérica. Además, la Superintendencia indicó que durante el proceso impartió órdenes para corregir estas prácticas, pero la empresa no presentó soportes suficientes de cumplimiento. Lea más: La SIC formula pliego de cargos contra D1 por 13.000 quejas de clientes por fallas electrónicas y hasta productos vencidos

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