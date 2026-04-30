Mulatos & Mestizos: puro rap envigadeño

Mulatos & Mestizos, Todos los juguetes apareció de sorpresa el pasado miércoles 22 de abril. “Nadie se esperaba este álbum, ni siquiera nosotros”, escribieron los artistas al anunciarlo en redes sociales.
Lo sorprendente fue que se juntaron tres generaciones que han ayudado a moldear el sonido del rap de Envigado: Juan Sinatra (Juanjo & Tes), Mañas Ru-Fino (Doble Porción) y Oblivion’s Mighty Trash.
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La idea surgió hace tiempo: Ily Wonder y Juan Sinatra, conocidos en el mundo del rap como The Colombians, habían trabajado con Mañas y Obli como productores, y se les ocurrió invitarlos a hacer una canción juntos, que rápidamente terminó convertida en un EP de siete temas.
–Cuando nos juntamos en el estudio, hubo una química brutal. De cada sesión que hicimos salió un tema –dice Ily.