Analdex pide a la Dian actuar contra Shein y Temu por competencia desleal

El presidente de la junta directiva de Analdex, Ronald Bakalarz, brindó las palabras de apertura en el Congreso Nacional de Exportadores que se celebra este jueves y viernes en Cartagena. Una de las palabras más fuertes de su discurso obedeció a la solicitud a las autoridades de control, especialmente a la Dian, de fortalecer las acciones contra fenómenos de ilegalidad y competencia desleal asociados al comercio electrónico transfronterizo de plataformas como Shein y Temu. Le puede gustar: ¿Qué gana Colombia si reactiva el TLC con Japón tras 15 años paralizado? La solicitud fue presentada durante la apertura del Congreso Nacional de Exportadores, que se celebra este jueves y viernes en Cartagena, donde Bakalarz planteó una hoja de ruta para la transformación productiva y exportadora del país.

El dirigente gremial señaló que estas plataformas digitales están afectando a los empresarios y al sector formal de la economía. En ese contexto, pidió que las autoridades utilicen la información y la tecnología para fortalecer los controles. “Quiero solicitar a las autoridades de control, en especial a la Dian, fortalecer sus esfuerzos utilizando para ello la información y la tecnología”, manifestó Bakalarz. El objetivo, según su planteamiento, debe ser atacar de manera contundente la ilegalidad y cualquier fenómeno que afecte la estabilidad y el crecimiento de las empresas que cumplen con sus obligaciones tributarias.

La posición de Analdex frente a Shein y Temu

Bakalarz cuestionó lo que calificó como un “aparente abuso del instrumento del comercio electrónico transfronterizo” por parte de Shein y Temu. De acuerdo con su intervención, esta situación estaría generando afectaciones a los empresarios que operan dentro de la economía formal y que compiten bajo las reglas establecidas para el comercio y el pago de impuestos.